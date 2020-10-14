اختطاف فتى وبتر يديه وفقء عينيه.. "جريمة الزرقاء" تهز المجتمع الأردني والملك يتابع

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"عبدالله الثاني" وجّه بعلاج المجني عليه واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين

جريمة بشعة هزت المجتمع الأردني وأثارت غضبًا واسعًا؛ إثر قيام 10 أشخاص باختطاف فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، وبتر يديه وفقء عينيه، ثم إلقائه في الشارع غارقًا في دمائه؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلًا، انتشر خبر الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو للفتى وهو جالس على قارعة الطريق، والدم ينزف من عينيه ويسيل من يديه اللتين قُطِعتا من الساعدين وتم ربطهما بقطعتي قماش للحد من النزيف.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، قوله: "نُقِل فتى 16 عامًا لمستشفى الزرقاء الحكومي؛ إثر تعرضه لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقء لعينيه، وهو في حالة سيئة".

وأوضح أنه بالاستماع لأقوال المجني عليه، أفاد بأن مجموعة من الأشخاص؛ على إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه (والده بحسب تقارير إعلامية)؛ قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان، والاعتداء عليه بالضرب وبالأدوات الحادة.

وأضاف السرطاوي، أنه بعد ورود البلاغ بدأت التحقيقات لتحديد هوية الأشخاص المعتدين وإلقاء القبض عليهم.

ووجّه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، بتوفير العلاج اللازم للفتى الضحية، وأمر بإحاطة العناية الصحية اللازمة، وتابع تفاصيل العملية الأمنية الدقيقة التي نفذتها مديرية الأمن العام وقادت إلى القبض على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة.

وشدد الملك عبدالله، على ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع؛ لافتًا إلى أهمية أن ينعم المواطنون بالأمن والاستقرار.الأردن