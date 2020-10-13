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اجتماع مرتقب لوزراء خارجية والعراق والأردن

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اجتماع مرتقب لوزراء خارجية مصر والعراق والأردن اجتماع مرتقب لوزراء خارجية والعراق والأردن

جي بي سي نيوز :- يعقد وزراءُ خارجية والعراق والأردن، اليوم، اجتماعاً في القاهرة لآلية التنسيق الثلاثي، وفق ما أعلنت الخارجيةُ المصرية.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الاثنين، إن الاجتماعات الثلاثية تأتي لتعزيز وتفعيل مجالات التعاون بين الدول الثلاث.

وشدد شكري، في مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، على أنه سيتم التطرق لعدد من القضايا التي تخص المنطقة والتحديات التي تواجه الدول الثلاث، واستمرار التنسيق بينها في إطار العمل المشترك.

من جانبه، شدد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، على الدور المصري، ووصفه بالأساسي في العلاقات الخارجية الإقليمية بالنسبة لبغداد.

وزير الخارجية العراقي أكد أيضا أن الجانبين تبادلا وجهات النظر لتنسيق السياسة الخارجية ومناقشة الوضع الإقليمي والدولي، وإزالة العقبات التي قد تواجه البلدين.

وسلم وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، الرئيس عبد الفتاح رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وكشفت مصادر "العربية" أن الرسالة تضمنت طلباً لدعم من مصر في مواجهة التدخلات التركية والإقليمية.

وقال مصدر خاص لقناة "العربية" إن الرسالة تضمنت طلباً من الكاظمي بمساعدة بلاده في مواجهة مخاطر التدخل التركي، وشرحاً لما قامت به تركيا من تدمير واحتلال لمدن عراقية في الشمال، بالإضافة إلى المخاطر التي يتعرض لها العراق وللتدخلات الإقليمية.

جي بي سي نيوز

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