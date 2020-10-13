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فلسطين تسجل 516 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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فلسطين تسجل 516 إصابة جديدة بـ"كورونا" فلسطين تسجل 516 إصابة جديدة بـ"كورونا"
8 وفيات في باكستان ترفع الإجمالي إلى 6588

فلسطين تسجل 516 إصابة جديدة بـ

سجلت فلسطين 4 حالات وفاة و516 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و613 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، "أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 87.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات".

من ناحية ثانية سجلت باكستان 8 حالات وفاة، و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 319848 حالة؛ منها 8651 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6588 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 304609 حالات.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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