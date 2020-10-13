"موارد الرياض" تباشر أكثر من 7 آلاف قضية عمالية خلال شهرين

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شملت النزاعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض

باشرت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهرين الماضيين؛ أكثر من 7 آلاف قضية عمالية "عن بعد" لفض النزاع القائم فيها والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن هذه القضايا تشمل "النزاعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والنزاعات المترتبة على الفصل من العمل، بالإضافة إلى المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل الناشئة عن تطبيق أحكام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

يذكر أن جميع إجراءات التسوية الودية تتم إلكترونيّاً عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى ضرورة التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.