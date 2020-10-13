أخبار عاجلة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
ألهمهم السعوديون.. اليونان وقبرص وأرمينيا ينضمون إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية -
دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإمارات وكورونا..  1315 إصابة جديدة والإجمالي 108 آلاف

Print
الإمارات وكورونا..  1315 إصابة جديدة والإجمالي 108 آلاف الإمارات وكورونا..  1315 إصابة جديدة والإجمالي 108 آلاف
أعلنت 1452 حالة تعافٍ جديدة من  الفيروس والإجمالي 100 ألف

الإمارات وكورونا..  1315 إصابة جديدة والإجمالي 108 آلاف

سجلت الإمارات، اليوم الثلاثاء، 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 108 آلاف و608 حالات مؤكدة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن وفاة مصابين اثنين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 448 حالة.

وذكرت الوزارة أن 1452 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا تماثلت للشفاء التام من أعراض الفيروس، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 100 ألف و7 حالات. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكرملين: الرئيس الروسي بحث هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان مكافحة فيروس كورونا

الكرملين: الرئيس الروسي بحث هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان مكافحة فيروس كورونا

باكستان: 17 حالة وفاة و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا

باكستان: 17 حالة وفاة و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأخبار - الولايات المتحدة تسجل 69 ألفا و 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأخبار - الولايات المتحدة تسجل 69 ألفا و 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ألمانيا تسجّل 7830 إصابة جديدة و33 وفاة بفيروس كورونا

ألمانيا تسجّل 7830 إصابة جديدة و33 وفاة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية