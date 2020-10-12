النصر: "بيتروس" خارج حسابات "فيتوريا" للموسم الجديد

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الراهب أعلن اعتزاله كرة القدم وينوي التوجه للعمل الإداري

ترددت أنباء إعلامية أن النصر (جهاز فني وإدارة) قرروا الاستغناء عن لاعب الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي بيتروس، وتسجيل الكوري كيم جين، الظهير الأيسر، بدلاً منه.



وأكدت صحيفة "الرياضية" رحيل "بيتروس" وأوضح المصدر نفسه، أن قرار التخلص من بيتروس، خصوصًا بعد استقطاب علي الحسن وعبد المجيد الصليهم بات مؤكدًا.

وفي جانب آخر أعلن لاعب النصر والشباب (السابق) حسن الراهب، أمس الاثنين، توقفه نهائيًا عن مزاولة كرة القدم، بعد رحلة امتدت إلى 18 عامًا، مثل خلالها 5 أندية، كاشفًا أنه سيتجه بعد قراره إلى مجال الإدارة.