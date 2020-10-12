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الرحالتان "السعودي والمغربي" يغادران الطائف ويستكملان رحلتيهما باتجاه الرياض.. و"الميموني" التقاهما

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قدما من عسير على دراجة هوائية ولقيا في المحافظة برامج وفعاليات مشوقة

الرحالتان

التقى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني اليوم في مكتبه بالمحافظة الرحالة السعودي "فهد اليحيى" يرافقه الرحالة المغربي "ياسين غلام" واللذان وصلا للمحافظة على دراجة هوائية قادمين من منطقة عسير في رحلةٍ باتجاه الرياض، تخللها زيارتهما للطائف كمحطة استراحة لحين إكمال الرحلة.

وأبدى "الميموني" سعادته بوجود الرحالتين بالطائف التي تهنأ بهما وسط استقبال وبرنامج حافل. مشيدًا بتلك الرياضة التي تعتمد على الإصرار والتنفيذ وقبل ذلك القدرة على الرغم مما يواجهها من صعوبات. كما أشاد بفريق دراج الطائف والذي تولى استقبال الرحالتين وهيأ كامل الخدمات لهما.

وأعرب عن شكره وتقديره لهم بقوله "أنتم ترفعون رؤوسنا"، واعدًا إياهم بلقاء خاص يجتمع معهم فيه لمناقشة كل احتياجاتهم والعمل على توفيرها.

وكرم المحافظ الرحالتين، كما كرم فريق دراج الطائف محافظ الطائف وسلموه درعًا تذكاريًا بتلك المناسبة، معربين عن شكرهم وتقديرهم له واهتمامه وحرصه برياض باتجاههما للرياض مرورًا بمحافظات عفيف والدوادمي وشقراء تمتعا بوسائل الترفيه والألعاب المائية في قرية الكر السياحية بعد النزول لها عبر عربات التليفريك في الهدا، ثم العودة لمنتزه الردف وتناول بعض الأكلات الشعبية التي تشتهر بها الطائف، قبل أن يغادرا الطائف اليوم باتجاههما للرياض مرورًا بمحافظات عفيف والدوادمي وشقراء.

الرحالتان

الرحالتان

الرحالتان

الرحالتان

الرحالتان

الرحالتان

الرحالتان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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