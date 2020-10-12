"عدل الرين" تنال المركز الأول بـ"التنظيم الداخلي" لليوم الوطني

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كرمها مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة الرياض

حصلت كتابة عدل محافظة الرين على المركز الأول على مستوى وزارة العدل في المملكة في التنظيم الداخلي لفعالية الاحتفاء باليوم الوطني (90).

وأقيم بهذه المناسبة حفل تكريم وتسليم درع كتابة عدل محافظة الرين استلمه رئيس كتابة عدل محافظة الرين الشيخ أحمد بن عبدالله الهويمل، بمقر كتابة عدل محافظة الرين من مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة الرياض المكلف، عثمان يحيى حكمي، وبحضور رئيس المحكمة العامة بالمحافظة الشيخ عمر بن راشد التميمي.

وتقدم رئيس ومنسوبو كتابة عدل محافظة الرين شكرهم وتقديرهم لوزير العدل ولنائبه ولوكيل التوثيق ولمساعده على هذا التكريم سائلين المولى لهم دوام التوفيق والنجاح.