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إصابة 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بمخيم الأمعري في رام الله

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إصابة 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بمخيم الأمعري في رام الله إصابة 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بمخيم الأمعري في رام الله
"الهلال الأحمر" قال إنه تعامل مع 53 إصابة منها 30 بالغاز و13 بالمطاط

إصابة 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بمخيم الأمعري في رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأحد، أن عشرة مواطنين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه لمخيم الأمعري في رام الله، حسب رويترز.

وتفصيلاً، ذكرت الوزارة في بيان لها أن "جميع الإصابات والتي وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله جميعها وصفت بالطفيفة"، وفق موقع "سويس انفو".

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي عند ظهر يوم الأحد مخيم الأمعري حيث دارت مواجهات بين القوات الإسرائيلية والشبان.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تعامل مع 53 إصابة خلال هذه المواجهات منها "10 بالرصاص الحي و13 بالمطاط و30 إصابة بالغاز المسيل للدموع".

وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية اعتقلت سيدة وشابين قبل انسحابها من المخيم.

وفي المقابل، قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي رداً على سؤال لرويترز عن اقتحام مخيم الأمعري إن القوات كانت تقوم "بنشاط عمليات روتيني" دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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