أخبار عاجلة

بالصور.. ضبط المتهمين بسرقة وسحل "فتاة المعادي" حتى الموت.. ومصدر أمني يفجر مفاجأة -
واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن -
أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين والوفيات 216.597 -
رياح وأمطار.. أجواء نهاية الأسبوع كما يتوقعها الحصيني -
الأخضر يلتقي جامايكا وديًّا مرتين خلال نوفمبر المقبل في معسكر الرياض -
متى يحصل الأصحاء على لقاح كورونا؟.. الصحة العالمية تجيب -
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقر أول علاج أمريكي لإيبولا -
كوريا الجنوبية: 110 حالات إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة -
خلال 24 ساعة.. ألمانيا: 6638 إصابة جديدة بكورونا في حصيلة يومية قياسية -
الرياض.. إخماد حريق اندلع في مستودع للمولدات بحي السلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اكتمال التسجيل في مقاعد ورش عمل "المؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب"

Print
اكتمال التسجيل في مقاعد ورش عمل "المؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب" اكتمال التسجيل في مقاعد ورش عمل "المؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب"
21 ورشة تستهدف المعلمين والمشرفين ومنسقي ضمان الجودة والباحثين

اكتمال التسجيل في مقاعد ورش عمل

أعلنت اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب عن تغطية مقاعد ورش العمل المصاحبة للمؤتمر بنسبة 100%، والتي تقام افتراضيًا في أكتوبر الحالي.

وأكدت اللجنة العلمية عن إغلاق التسجيل في جميع ورش العمل نظرًا لاكتمال المقاعد المخصصة، مع بقاء التسجيل المجاني متاحًا في المؤتمر لمتابعة الجلسات العلمية، التي ستقام يومي الرابع عشر والخامس عشر من أكتوبر الحالي.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب عملت بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في إعداد البرنامج العلمي للمؤتمر والورش المصاحبة له، ويقدمه مستشارون وخبراء من منظمات أممية وجامعات دولية ومحلية وإقليمية.

وتنوعت فئات المسجلين في ورش العمل من صانعي السياسات التعليمية، ومراجعي الاعتماد، وأعضاء هيئة التدريس، ومطوّري ومراجعي جودة التعليم، وموظفي البرامج العاملين في مشاريع الاعتماد، ومصممي البرامج والمناهج الدراسية، وقادة نظام إدارة الجودة في الجامعات، والمعنيين بالتقويم، كما تستهدف كلًا من المعلمين، والمشرفين، ومنسقي ضمان الجودة، والباحثين، وطلاب الدراسات العليا، وأصحاب المنشآت، والأشخاص المهتمين بالإحصاءات والقياس، وموظفي ومديري البيانات.

وتقدّم هيئة تقويم التعليم والتدريب هذا النوع من الورش المتخصصة إمعانًا في دعم قطاع التعليم والتدريب، وتطوير قدرات العاملين فيه.

وتأتي ورش العمل، البالغة 21 ورشة متخصصة، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب، الذي تنظمه الهيئة بالشراكة مع الأمانة لرئاسة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة هذا العام، وبدأت فعالياته في العاشر من أكتوبر الحالي.

وكان المؤتمر قد خصص صفحة للتعريف والتسجيل عبر موقعه الرسمي على الرابط: https://virtual.etec2020.gov.sa/ar/User/Register

يذكر أن ورش العمل المقامة هي إحدى مساهمات المؤتمر في تقديم حلول وتوجُّهات تتماهى مع عام رئاسة مجموعة العشرين، من خلال حزمة من الفعاليات التي تسعى إلى تطوير مداخل التقويم وأدواته في مؤسسات التعليم والتدريب، بما يعزز أداءها ومهارات منسوبيها.المؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن

واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن

التحالف يعلن تدمير صاروخ باليستي للحوثيين كان مجهزا للإطلاق باتجاه السعودية

التحالف يعلن تدمير صاروخ باليستي للحوثيين كان مجهزا للإطلاق باتجاه السعودية

"بومبيو": طهران تدعم هجمات الحوثيين على السعودية.. وندعم أمن حلفائنا

"بومبيو": طهران تدعم هجمات الحوثيين على السعودية.. وندعم أمن حلفائنا

"بومبيو": طهران تدعم هجمات الحوثيين على السعودية.. وندعم أمن حلفائنا

"بومبيو": طهران تدعم هجمات الحوثيين على السعودية.. وندعم أمن حلفائنا

شبكة عيون الإخبارية