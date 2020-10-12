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ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة على "إنستجرام"

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ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة على "إنستجرام" ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة على "إنستجرام"

مصراوي Masrawy

02:03 م الإثنين 12 أكتوبر 2020

كتبت - نور إبراهيم:

تألقت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر في أحدث إطلالة لها نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وارتدت ليلى فستان ميرميد منفوش مصنوع من قماش ميتاليك باللون الجنزاري، ونسقت معه حقيبة جلد سوداء صغيرة مرصعة بفصوص ذهبية.

واعتمدت في إطلالتها على البساطة وظهر ذلك في الإكسسوارات، حيث ارتدت ساعة في يد واليد الأخرى أسورة ذهبية، كما اختارت تسريحة شعر غير متكلفة إذ تركته منسدل على كتفها بإستايل الويفي.

يذكر أن آخر مشاركات ليلى كانت في مسلسل الفتوة الذي تم عرضه رمضان الماضي، وكان من بطولة الفنان ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح بدر.

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