غدًا.. انطلاق رحلة البحث عن الموهوبين واكتشافهم في السعودية

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تدشنه "موهبة" في عامه الـ11 بشراكة وزارة التعليم و"قياس"

تنطلق غدًا الثلاثاء رحلة البحث عن الموهوبين واكتشافهم في مختلف المناطق السعودية، من خلال مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بشراكة مع وزارة التعليم، وينفذ من خلال المركز الوطني للقياس.

ويدشن ظهر غد الثلاثاء في الرياض، البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، في عامه الحادي عشر، تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبحضور الأمين العام لـ"موهبة" الدكتور سعود المتحمي، ونائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الدكتور عبدالله القاطعي.

وسيقام حفل تدشين البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الحادي عشر في مقر مؤسسة "موهبة"، وسيتم نقله مباشرة على حساب تويتر موهبة @Mawhiba، كما سيتم خلاله تكريم إدارات التعليم المتميزة في ترشيح الطلاب للبرنامج في دورته الماضية.

وحرصت "موهبة" ووزارة التعليم ومركز قياس هذا العام؛ في ظل استمرار جائحة كورونا، على تحقيق شموليته لأكبر عدد من الطلاب والطالبات؛ حيث سيتم تطبيق المقياس بطريقتين؛ الأولى محوسب في المقرات، والثانية عن بُعد لمزيد من التيسير على الطلبة، ويقدم باللغتين العربية والإنجليزية.

وسيشمل تطبيق المقياس طلاب الصفوف الدراسية كافة من الثالث الابتدائي حتى الأول الثانوي؛ لتمكين أكبر عدد من الطلبة من فرصة الكشف والاستفادة القصوى من الخدمات المخصصة للمؤهلين، كما تضمن البرنامج هذا العام توفير منصة موحدة للتسجيل، تسهل على الطالب استكمال تسجيله بيسر وسهولة.

وتم خلال الأعوام العشرة الماضية من عمر البرنامج ترشيح 594 ألف طالب وطالبة، اختبر منهم 406 آلاف طالب وطالبة، وتأهل أكثر من 133 ألف طالب وطالبة، حصلوا على رعاية مكثفة بمسارات مختلفة، كما تم ابتعاث 1000 طالب وطالبة إلى أفضل الجامعات العالمية.

وارتفعت أعداد المرشحين والمختبرين والمؤهلين في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في العام الماضي 2020، مقارنة بأعدادهم مع بدء البرنامج عام 2011؛ حيث ارتفعت أعداد المرشحين من 43104 طلاب وطالبات إلى 75996 طالبًا وطالبة بنسبة 43%؛ فيما ارتفع عدد المختبرين من 27782 طالبًا وطالبة إلى 53553 طالبًا وطالبة بنسبة 47%، وزادت أعداد المؤهلين من 7529 طالبًا وطالبة إلى 17327 طالبًا وطالبة بنسبة 56%.

وانطلقت المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين عام 2011م، وشملت 16 إدارة تعليم بنين وبنات، ثم المرحلة الثانية عام 2012م، وشملت 29 إدارة تعليم بنين وبنات، تلتها المرحلة الثالثة عام 2013م، وشملت تغطية بقية إدارات التعليم 45 إدارة تعليم، بالإضافة إلى الإدارات التي تمت إضافتها خلال السنوات الماضية، ليصبح الإجمالي 47 إدارة تعليم.

ويعد البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين إحدى البوابات الرئيسية التي تمكّن من يجتازه من الدخول في البرامج المختلفة التي تقدّمها "موهبة" ووزارة التعليم، ويقدم الاختبار باللغتين العربية والإنجليزية للطلاب والطالبات، من الصف الثالث الابتدائي حتى الأول الثانوي.مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله موهبة