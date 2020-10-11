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لا شروط تنطبق والمدة غير نظامية.. منشأة تعليمية تفرّغ زوجة مسؤول للدراسة 10 أعوام!

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لا شروط تنطبق والمدة غير نظامية.. منشأة تعليمية تفرّغ زوجة مسؤول للدراسة 10 أعوام! لا شروط تنطبق والمدة غير نظامية.. منشأة تعليمية تفرّغ زوجة مسؤول للدراسة 10 أعوام!
"التعليم" تلقت شكاوى وبلاغاً عن القضية.. ومكان المنشأة شمال غرب منطقة عسير

لا شروط تنطبق والمدة غير نظامية.. منشأة تعليمية تفرّغ زوجة مسؤول للدراسة 10 أعوام!

كشفت مصادر لـ"سبق" أن وزارة التعليم تلقت شكاوى وبلاغاً عن قضية في منشأة تعليمية تقع شمال غرب منطقة عسير تتضمن قيامها بتفريغ زوجة أحد مسؤوليها للدراسة في منطقة مكة أضعاف المدة النظامية ودون انطباق الشروط للتفرغ ما بين مرحلتين دراسيتين.

وبينت المصادر أن الشكوى تضمنت معلومات عن الموظفة وهي زوجة قيادي بالمنشأة التعليمية، وأن سنوات التفريغ تتجاوز 10 أعوام متصلة، وحصلت خلالها على عدة شهادات دراسية كان آخرها شهادة الدكتوراه قبل نحو ثلاثة أعوام.

وكانت تلك الإدارة قد شهدت أحداثاً كثيرة خلال الأشهر الماضية من بينها التحقيق في قضايا فساد مالي وإداري.وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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