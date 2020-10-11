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"العثيمين" يدين استمرار المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين في المملكة

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"العثيمين" يدين استمرار المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين في المملكة "العثيمين" يدين استمرار المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين في المملكة
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أشاد بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ اليوم، استمرار المحاولات العدوانية الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأشاد العثيمين؛ بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت، صباح اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخّخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.يوسف العثيمين التعاون الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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