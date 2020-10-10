من قلب تيماء.. رواد أعمال تبوك يطلقون مبادرة "رحلة ريادي" لتنشيط الاستثمار بالمنطقة

★ ★ ★ ★ ★

تعرَّفوا خلال اللقاء على المحافظة ووقفوا على تاريخها وشبابها ومشاريعهم

أطلق عدد من رواد الأعمال بمنطقة تبوك مبادرة #رحلة_ريادي لزيارة محافظات منطقة تبوك؛ وذلك للتعرف على روادها، والفرص المتاحة.

جاء ذلك خلال زيارة عدد من رواد الأعمال محافظة تيماء، واستضافهم أحد شباب الأعمال بالمحافظة عبداللطيف بن ماضي الطلق، وحضر اللقاء عدد من شباب المدينة.

بناء شبكة تواصل

وقال أحمد الكاشقري، أحد رواد أعمال منطقة تبوك: إن المبادرة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين أبناء المنطقة، وبناء شبكة تواصل فيما بينهم لدعم رواد الأعمال بتلك المدن. مبينًا أن رواد الأعمال تعرفوا خلال اللقاء على تيماء وتاريخها وشبابها ومشاريعهم.

من جانبه، أكد المهندس عبدالرحمن البوق أن تيماء بلد عريق بكر، ومقبل على فرصة استثمارية. وحث شبابها على استغلال هذه الفرص من خلال التعاون فيما بينهم، ومع شباب منطقة تبوك.

فرص تجارية مميزة

وذكر رائد الأعمال قاسم العطوي أن تيماء تعد من المحافظات الرئيسية بمنطقة تبوك، وما زالت هناك العديد من الفرص التجارية المميزة المتاحة فيها بحكم موقعها الاستراتيجي.

وأضاف العطوي: ما شاهدته اليوم من مشاريع لأبناء محافظة تيماء مدعاة للفخر، وأتمنى لهم الاستدامة في مشاريعهم، وأن أشاهد هذه المشاريع المميزة في المدن الكبرى من مملكتنا الحبيبة.

وقال رائد الأعمال غرامة الزهراني: "إننا نتطلع لخلق حراك متميز بين رواد الأعمال في المنطقة من خلال بحث الفرص المميزة في المحافظة بلقائنا رواد أعمال محافظة تيماء".

دعم ولاة الأمر

وأكد المهندس عبدالله ماجد البلوي أن الاستثمار السياحي لمدينة تيماء فرصة مميزة، خاصة من خلال إنشاء نزل سياحية مثلما تم في العلا. وكذلك تيماء تتميز بتعدد الآثار فيها.

وقال رائد الأعمال نايف الجابري: "إن ما شاهدناه من تطور ملحوظ في محافظة تيماء في جميع المجالات يأتي بدعم من ولاة الأمر -حفظهم الله- وسمو أمير منطقة تبوك. وهذه الزيارة تأتي ضمن سبل التعاون بين شباب الأعمال في محافظات المنطقة في العديد من المجالات التجارية؛ إذ يعتبر ذلك دعمًا للحراك الاقتصادي".

زيارة لآثار تيماء

وبعد انتهاء اللقاء تمت زيارة عدد من معالم المحافظة، من بينها بئر هداج، وقصر الحمراء. وقد شرح عبداللطيف الطلق خلال الزيارة تاريخ هذه المواقع، وما تمثله لأهل المدينة.

وأوضح "الطلق" أن المبادرة سوف تستمر. وما زيارة تيماء إلا بداية لهذه المبادرة؛ إذ من المقترح أن تشمل الزيارات القادمة ضباء، ومن ثم باقي المدن.

وعبّر "الطلق" عن سعادته بهذه الزيارة وهذه المبادرة، التي ناقشت الفرص الاستثمارية، وصناعة ومساعدة الشباب، وكذلك العمل على استثمار الفرص، وكيفية اغتنامها، واكتساب ونقل الخبرات، والاستفادة منها، وتطبيقها على أرض الواقع.تبوك تيماء