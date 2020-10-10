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الليث.. هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة تُفعِّل حملة "الصلاة نور" ميدانيًا وتوعويًا

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"العمري": لحث أفراد المجتمع على أداء هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها

الليث.. هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة تُفعِّل حملة

بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الليث في تنفيذ برامج وفعاليات حملة (الصلاة نور) ميدانيًا وتوعويًا، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حيث كثفت الحضور الميداني بدوريات راجلة وراكبة في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة.

كما نشرت عددًا من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة.

من جهة أخرى، اطلع محافظ الليث عمران الزهراني على خطة العمل الميداني والتوعوي خلال زيارة رئيس هيئة المحافظة الشيخ حسن بن محمد البركاتي للمحافظة، حيث أبدى سعادته وإعجابه ودعمه للحملة عبر تسهيل كل السبل لنجاحها.

وذكر مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أنه تم تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة لحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وفقه الله.

الليث.. هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة تُفعِّل حملة

الليث.. هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة تُفعِّل حملة

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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