"سبق" في أسبوع: كشف حقيقة سلوك القيادات الفلسطينية.. وصد لهجمات الحوثيين.. وعودة أفواج المعتمرين والزائرين

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الموافقة على استمرار الدراسة عن بُعد لنهاية الفصل الأول.. وتوطين مهن الاتصالات.. وظهور متانة الاقتصاد السعودي

كان الأسبوع المنتهي بالأمس السبت أسبوعًا حافلاً بالقرارات، وكشف الحقائق، وتصدي لهجمات الحوثيين ومخططاتهم لمحاولة استهداف المملكة، وعودة أفواج المعتمرين والزائرين للحرم المكي والمدني، ومتانة الاقتصاد السعودي تخالف كل التوقعات وتبت قوة وصلابة الاقتصاد السعودي وثباته، بالإضافة إلى الموافقة على قرارات المجلس الصحي، واستمرار الدراسة عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول بعد صدور أمر سام بذلك وطرح مؤسسة النقد فئة الخمسة ريالات المصنوعة من مادة البوليمر، وتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع الخاص وإحالة 7 قضاة للتأديب أما الحدث الأبرز فهي الحقائق التي شهد بها الأمير بندر بن سلطان وأوضحها للشعب السعودي والموقف السعودي من القضية الفلسطينية، تلك الشهادة تمثل قراءة سياسية لسلوك وتصرفات القيادات الفلسطينية المتعاقبة وتكشف بجلاء قدرة القيادة الفلسطينية وحِرفيتها بالتهرب والمراوغة من الاتفاقات والتعهدات، بالإضافة إلى الممارسات التي تعكس عدم الرغبة في التوصل إلى حل، أو البحث عن المخارج لأي مواقف أو مآزق، لذا كانت تلك القيادة العقبة الكأداء التي عطلت النجاحات الواضحة لجهود المملكة طول 70 عامًا وجهود الأمير المضنية، لقد وضع الحروف على النقاط وكشف الحقائق للسعوديين وللعالم أجمع وما فعله محامو القضية الفلسطينية الفاشلون مع قضيتهم العادلة كما وصفهم الأمير.

وفيما يلي تفاصيل أحداث الأسبوع ورصد سبق:

المملكة تطالب المجتمع الدولي بوقف تجاوزات إيران للاتفاقيات والمعاهدات

طالبت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته تجاه التجاوزات والخروقات التي ترتكبها إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخصوصا للاتفاق النووي المسمى خطة العمل الشاملة المشتركة التي لا ترى فيها المملكة أي رادع لإيران من تطلعاتها النووية، مشيرةً إلى أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصَّب يتجاوز حاليًا عشرة أضعاف الحد المنصوص عليه في الاتفاق، وفق ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

https://sabq.org/y4vLMY

القيادة تطمئن على صحة الرئيس الأمريكي بعد إصابته بفيروس كورونا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وذلك إثر نبأ إصابته والسيدة حرمه بفيروس كورونا المستجد.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد؛ ونبعث لكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم من هذا العارض الصحي، وألا تروا أي مكروه."

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة، قال فيها: "بلغني نبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، متمنيًا الشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية".

https://sabq.org/qzK4bm

نيابة عن الملك.. الحقيل يتسلَّم البيان الختامي لقمة تواصل المجتمع الحضري (U20)

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، تسلم وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، البيان الختامي لقمة مجموعة تواصل المجتمع الحضري (U20)، من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض رئيس مجموعة تواصل المجتمع الحضري فهد بن عبدالمحسن الرشيد، وذلك في ختام القمة الافتراضية للمجموعة.

https://sabq.org/7vp45S

السعودية تجمع قادة اقتصاد الفضاء لمجموعة العشرين لدعم استدامة أنشطته

تنظِّم الهيئة السعودية للفضاء والأمانة السعودية لمجموعة العشرين الاجتماع الأول لـ"قادة اقتصاد الفضاء 20" ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين؛ وذلك بهدف تنسيق جهود وكالات الفضاء في أكبر 20 دولة اقتصاديًّا على مستوى العالم للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، ودعم الجهود القائمة والمستقبلية للدول الأعضاء في ضوء رؤية مشتركة للنهوض بمستوى الاستثمار العلمي والاقتصادي لقطاع الفضاء، ورفع تنافسيته، ودعم استدامة أنشطته.

https://sabq.org/P2jFC9

شاهد .. أول أفواج المعتمرين يؤدي المناسك بعد تداعيات جائحة "كورونا"

أظهرت الصور من داخل المسجد الحرام وصول أول فوج من المعتمرين لتأدية مناسك العمرة، وذلك بعد تعليق دام قرابة 8 أشهر بسبب ما فرضته جائحة كورونا بعد أن اتخذت السعودية حينها عددًا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، منها تعليق الدخول للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بشكل مؤقت، وهو القرار الذي لاقى حينه إشادة واسعة من قيادات سياسية وإسلامية من مختلف دول العالم، إلى جانب مباركة منظمة الصحة العالمية ذلك القرار.

https://sabq.org/9LDGJr

"النقد" تطرح فئة الخمسة ريالات المصنوعة من مادة البوليمر.. وبدء تداولها

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن طرح فئة (خمسة ريالات) من العملة السعودية المصنوعة من مادة البوليمر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله؛ وذلك استنادًا إلى المادة الرابعة من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 1 / 7 / 1379هـ.

https://sabq.org/n9V2j7

بيان الميزانية التمهيدي يخالف تقديرات صندوق النقد ويعكس متانة الاقتصاد السعودي

كشف البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021م، الصادر الأربعاء الماضي، عن متانة الاقتصاد السعودي وقوة السياسة المالية للمملكة؛ وذلك بعد أن قدر تراجع النمو المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 %، بخلاف تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في يونيو الماضي، والذي توقع أن يكون التراجع بنسبة 6.8 %.

وعكس البيان التمهيدي للميزانية الذي قدر انخفاض النمو بأقل بنسبة 3 % عن صندوق النقد، مواجهة المملكة لأزمة جائحة كورونا من منطلق قوة، وأنها ماضية في خطتها نحو تمكين القطاع المالي ليكون ضمن أكبر المراكز المالية العالمية بحلول العام 2030م، على الرغم من التحديات التي تواجه القطاعين الاقتصادي والمالي على الصعيد العالمي.

https://sabq.org/p9czZ7

توحيد رموز الطوارئ و"الوردي" لاختطاف الأطفال.. موافقة ملكية على قرارات "المجلس الصحي"

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي.

ورفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، الشكر والعرفان، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بمناسبة صدور الموافقة السامية على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي، مثمنًا الاهتمام الدائم الذي توليه الحكومة الرشيدة بالارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.

https://sabq.org/nSwf36

الـ"G20".. خريطة الطرق للتحديات المالية والاجتماعية بتوقيع 8 مجموعات للتواصل

منذ أن تسلمت المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين (G20) لعام 2020، خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في مدينة ناغويا اليابانية، بدأت خطوات العمل تتسارع في تنفيذ برنامج قمة مجموعة العشرين، الذي جاء بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.

وتسعى رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، لدعم ونمو الابتكار في العالم، وتحقيق الرفاهية وتمكين شعوب العالم والمحافظة على الأرض، وتدرك أن التوصل إلى توصيات فعّالة وشاملة؛ خصوصًا في ظل جائحة كورونا المستجد، لن يتحقق إلا بتوسيع نطاق المشاركة في نقاشات مجموعة العشرين؛ فقد التزمت الرئاسة بدعم مجموعات التواصل وتمكينها من العمل بصورة مستقلة بصفتها صوتًا وممثلاً لـ4.6 مليارات شخص في العالم.

https://sabq.org/m5PNW9

استغلال نفوذ وإخلال بالواجبات.. رئيس المجلس الأعلى للقضاء يُحيل 7 قضاة إلى التأديب

علمت "سبق" من مصادرها، بصدور موافقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بإحالة 7 قضاة إلى دائرة التأديب بالمجلس، وذلك لاستغلال بعضهم نفوذهم الوظيفي لغايات شخصية، وإخلالهم بواجباتهم الوظيفية؛ كارتكاب عددٍ من المخالفات الإجرائية، والتغيُّب والتأخُّر عن أوقات الدوام الرسمي، والتهاون في إنجاز الأعمال.

يُذكر أن المجلس الأعلى للقضاء لديه عددٌ من أدوات الرقابة والمتابعة التي تضمن -بعون الله- منع أيّ محاولة لاستغلال الوظيفة القضائية، وما يتم رصده من مخالفات، يتم إجراء اللازم بشأنها، وإحالتها إلى دائرة التأديب بالمجلس للنظر فيها وفق أحكام نظام القضاء، لاختصاصها بإصدار القرارات التأديبية التي من بينها إنهاء الخدمة.

https://sabq.org/7vJNM6

في اليوم العالمي للمعلم.. وزير التعليم: فخورون بعطائكم وتفانيكم في أداء رسالتكم

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم في الخامس من أكتوبر كل عام؛ يأتي تقديرًا لمكانة المعلمين والمعلمات، ودورهم في المجتمع، وإيمانًا برسالتهم العظيمة، ودعمًا لجهودهم المخلصة في إعداد أجيال المستقبل؛ منوهًا بدعم القيادة للمعلمين والمعلمات، وتمكينهم من أداء رسالتهم، وتدريبهم وتأهيلهم، وتوفير الإمكانات التي تعزز من مشاركتهم، ودورهم في بناء الإنسان السعودي وفق رؤية 2030.

وقال وزير التعليم: شعار هذا العام "المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات ووضع تصور جديد للمستقبل"؛ يأتي في مرحلة استثنائية، تحمل فيها المعلمون والمعلمات المسؤولية، وكانوا على قدر شرفها، واستيعابًا لمتغيراتها، وعزمًا في مواجهة تحدياتها؛ فتحقق لهذا الوطن وأبنائه ما نسعى إليه جميعًا، وهو استمرار العملية التعليمية عن بُعد؛ لتواصلوا عطاءكم لوطن عظيم يستحق منكم الكثير.

https://sabq.org/WF4fDc

قرار وزاري: توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي عن‫ إصداره قرارًا بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص.

وأوضح أن القرار سيوفر المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات.

تفصيلاً، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، ويسري هذا القرار على جميع المنشآت في سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات.

وتطمح الوزارة إلى توفير 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحفيزه للنمو، وحددت الأجر المحتسب في توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات المستهدفة بحيث يبدأ من 7.000 ريال للمهن التخصصية و 5.000 ريال للمهن الفنية.

https://sabq.org/TzwGhJ

بندر بن سلطان: قضية فلسطين عادلة ومحاموها فاشلون.. وما سمعته من القيادات الفلسطينية "مؤلم"

وصف الأمير بندر بن سلطان ما سمعه من القيادات الفلسطينية بالمؤلم؛ لأن مستواه كان متدنيًا، وكان حديثًا لا يُقال، مؤكدًا: "تجرؤهم بالكلام ضد قيادات الخليج مرفوض". وأضاف: "إذا فكرت فيهم، ليست غريبة عليهم استخدام مصطلحات طعن وغيرها؛ فالفصائل الفلسطينية تتهم وتخوّن بعضها". وبيّن: "أنا أتحدث بهذا الأسلوب لأن الأحداث تغيرت، وغالب العالم اليوم تأتيه الأخبار من الفيس بوك وشبكات التواصل، حتى المحطات مسمومة كالمنار والجزيرة. فالدولة القطرية هامشية، والشعب القطري عزيز، لكن المثل يقول: (القراد يثوّر الجمل، لكن القراد يبقى قرادًا والجمل يبقى جملاً)".

https://sabq.org/SFpGKR

"التحالف" يُحبط هجومًا إرهابيًّا وشيكًا للحوثيين جنوب البحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه أحبط هجومًا إرهابيًّا وشيكًا للحوثيين في جنوب البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه اكتشف ودمَّر زورقًا ملغومًا ومسيَّرًا عن بُعد قرب الصليف في اليمن، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، أشار التحالف إلى استمرار تهديد الميليشيا الإرهابية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

https://sabq.org/bn4qKV

"تحالف دعم الشرعية" : اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

https://sabq.org/67hrbt

اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

https://sabq.org/36p2tN

القيادة تهنئ "مشعل الصباح" بتزكيته وليًا للعهد في الكويت

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، هنأه فيه بتزكيته وليًا للعهد في دولة الكويت الشقيقة.

وتمنى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، للشيخ مشعل الأحمد الصباح التوفيق والسداد.

وقد عبّر الشيخ مشعل الأحمد الصباح، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على صادق دعواته ومشاعره الأخوية تجاه الكويت وشعبها، منوهًا بعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

https://sabq.org/NWvqCT

أمر سام باستمرار ‫التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول

قال وزير التعليم إنه تأكيدًا لاهتمام القيادة -حفظها الله- بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.

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