رئيس اتحاد القدم يشيد بالانضباطية والروح العاليتَيْن في معسكر الأخضر الأولمبي

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أثنى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل على الانضباطية والروح العاليتَيْن اللتين ظهر بهما لاعبو المنتخب الوطني تحت 23 عامًا خلال أولى مراحل برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

وأشاد المسحل بالتركيز العالي لدى اللاعبين في العمل نحو هدف الظهور الأمثل خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، متمنيًا التوفيق للمنتخب في مراحل الإعداد المقبلة، وضمن منافسات البطولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع مع اللاعبين الذي سبق الحصة التدريبية مساء اليوم السبت ضمن معسكر "الأخضر" الإعدادي المقام حاليًا في مدينة الدمام، الممتد حتى الرابع عشر من الشهر الجاري.

وعلى الصعيد الميداني، واصل لاعبو أخضر "تحت 23 عاما" مساء اليوم تدريباتهم تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري. وتركز العمل على تطبيق تمرين تكتيكي دفاعي بهدف الضغط العالي. أعقب ذلك مران الدفاع عن الكرات العرضية.

المنتخب السعودي