كورونا.. تونس تسجّل 3137 إصابة جديدة.. و3443 حالة في المغرب

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سجّلت تونس 3137 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ48 الماضية، وذلك في أعلى حصيلة منذ ظهور الفيروس داخل البلاد في شهر مارس الماضي.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، بأنّ إجمالي حالات الإصابة بلغ 31259 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 456 حالةً بعد تسجيل 47 حالة وفاة جديدة.

فيما سجّلت المغرب 3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 149 ألفًا و841.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجّلت 42 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدئ الوباء إلى 2572، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 124 ألفًا و854، مشيرةً إلى أنّ عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 22 ألفًا و415.فيروس كورونا الجديد