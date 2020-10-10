1129 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات.. وفرنسا تسجِّل رقمًا قياسيًّا

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سجَّلت الإمارات 1129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليبلغ إجمالي الإصابات فيها 105.133 حالة.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم إلى وفاة مصاب بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 443 حالة.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا قفز بما يزيد على 26 ألفًا في يوم واحد للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء.

وأعلنت الوزارة تسجيل 26896 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 718873 منذ بداية العام. كما ارتفع عدد الوفيات من جراء الفيروس بواقع 54 إلى 32684.فيروس كورونا الجديد