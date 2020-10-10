أخبار عاجلة

طقس الخميس: سماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير -
بالمواعيد.. ننشر جدول المواد الدراسية بالقنوات التعليمية -
تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد -
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها -
قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام -
ما حقيقة مقتل عقيد سعودي في الإكوادور؟.. هنا الإجابة -
تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد -
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها -
قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام -
ما حقيقة مقتل عقيد سعودي في الإكوادور؟.. هنا الإجابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجزائر .. 136 إصابة جديدة بـ "كورونا"

Print
الجزائر .. 136 إصابة جديدة بـ "كورونا" الجزائر .. 136 إصابة جديدة بـ "كورونا"
الفيروس أودى بحياة 6 مرضى في يوم

الجزائر .. 136 إصابة جديدة بـ

سجّلت الجزائر 136 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المتحدث باسم لجنة متابعة تفشي في الجزائر الدكتور جمال فورار، أن إجمالي الإصابات بالفيروس عقب الحصيلة اليومية ارتفع إلى 52940 حالةً.

وأضاف أنّ وزارة الصحة سجّلت ست حالات وفاة إضافية في البلاد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1795 حالةً.

وبيّن "فورار" أن الوزارة سجّلت 103 حالات شفاء؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 37170 حالةَ، في حين يخضع 31 مريضًا للمتابعة الطبية المكثفة في المستشفيات.فيروس كورونا الجديد الجزائر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - وزيرة الصحة تكشف الفئات الأكثر أولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا

8 الصبح - وزيرة الصحة تكشف الفئات الأكثر أولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و9 حالات وفاة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و9 حالات وفاة

تفاصيل إصابة رونالدو بفيروس كورونا

تفاصيل إصابة رونالدو بفيروس كورونا

ترامب وحقيقة مناعته ضد فيروس كورونا

ترامب وحقيقة مناعته ضد فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية