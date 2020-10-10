واقعة نادرة .. الزعيم الكوري يجهش بالبكاء لكن لماذا؟

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قدم اعتذاره للشعب 10 مرات

أجهش زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بالبكاء اليوم (السبت)، أثناء إعلانه خلو كوريا الشمالية من فيروس كورونا المستجد، وتسجيلها "صفر" إصابات؛ وذلك في واقعة نادرة بحسب ما وصفت صحيفة "ذا صن" البريطانية ما صدر عن الزعيم الكوري.

وقال كيم جونغ أون في خطاب بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لحزب العمال الحاكم: "أتمنى أن تتغلب كوريا الجنوبية على فيروس كورونا، وأن يتمكن الجانبان من التماسك، كما أتمنى الصحة الجيدة لجميع الناس في جميع أنحاء العالم الذين يكافحون علل الفيروس الشرير".

وأعرب الزعيم الكوري عن شكره وثقته في الشعب مع استخدام عبارات "آسف"، "ممتن" نحو 10 مرات.

وجدد التشديد على عزمه تعزيز قوة ردع الحرب للدفاع عن النفس لمواجهة التهديدات الخارجية دون إشارة مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب وكالة أنباء "يونهاب".زعيم كوريا الشمالية