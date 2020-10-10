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"الحربي" يدشن "نادي المبدعين" بالرياض

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دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مساء أمس، النادي التطويري لأطفال دار الحضانة الاجتماعية (نادي المبدعين) بحضور مجموعة من منسوبات الدار وفرع الوزارة.

بدأ برنامج التدشين الذي روعي فيه تطبيق الإجراءات الوقائية ببعض الفقرات المسرحية والعروض والكلمات الترحيبية لأطفال الدار المشمولين بالرعاية، وبمشاركة من فريق "كلنا طموح" التطوعي.

وتجول الحضور في مبنى النادي الذي ينقسم الى مجموعة من الأركان، واستمعوا إلى شرح وافٍ عن أهداف النادي المتمثلة في تنمية قدرات ومهارات الأطفال الإدراكية واكتشاف مواهبهم وإكسابهم المهارات الحياتية المتنوعة من خلال أركان الفروسية والتركيب والتجميل وركن المستشفى والمطبخ والبقالة، بالإضافة إلى تنمية الثروة اللغوية والمعرفية والخيال لدى الأطفال من خلال ركن القراءة.

وشكر الدكتور الحربي في كلمة ألقاها بتلك المناسبة جميع القائمين على ذلك المشروع التطويري في الدار، موضحاً أهمية توفير مثل تلك الأجواء التعليمية الداخلية للأطفال، لاسيما في فترة الجائحة للوصول بهم إلى النمو الاجتماعي المناسب وبناء شخصياتهم بشكل سليم ليكونوا جيلاً صالحاً ومساهماً في بناء وطنهم .

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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