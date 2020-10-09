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"إنستغرام" تضيف تحديثات جديدة تحوّله إلى ما يشبه "تيك توك"

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"إنستغرام" تضيف تحديثات جديدة تحوّله إلى ما يشبه "تيك توك" "إنستغرام" تضيف تحديثات جديدة تحوّله إلى ما يشبه "تيك توك"
تقنية مشاركة المقاطع الصوتية وحفظها ستركز على الأغاني الشائعة

كشفت تقارير صحفية عالمية عن طريق منصة التواصل الاجتماعي المصور "إنستغرام" تحديثات جديدة حولته إلى ما يشبه تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك".


وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن خدمة "إنستغرام رييلز" سيمكنها حفظ الأصوات ومشاركتها بصورة أشبه بـ"تيك توك".

وستركز تقنية مشاركة المقاطع الصوتية وحفظها؛ على الأغاني الشائعة والرائجة في محيط كل مستخدم.

وسيمكن، من خلال تلك التقنية، تحديد الأغاني والمقاطع الصوتية بشكل أسرع ووضع الإشارات المرجعية عليها قبل مشاركتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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