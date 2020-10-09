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باكستان تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرات مسيرة تجاه المملكة

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باكستان تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرات مسيرة تجاه المملكة باكستان تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرات مسيرة تجاه المملكة
جددت دعمها وتضامنها مع في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها

باكستان تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرات مسيرة تجاه المملكة

أدانت باكستان بشدة الهجوم الأخير الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرة مسيرة مفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية.
وقال بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم إن باكستان تقدر الاعتراض الناجح للطائرة المسيرة، والذي حال دون وقوع خسائر في الأرواح البريئة، مضيفاً أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.
وجدد البيان دعم باكستان الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.باكستان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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