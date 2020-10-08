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"أرامكو" تحقق الريادة في تبني الاقتصاد الدائري بتخريج 550 موظفًا وموظفة
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:04 مساءً
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:04 مساءً
"القدية": بدء العدّ التنازلي للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف مع "هدف"
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:04 مساءً
مآسٍ تتعدد والسبب واحد.. لوغاريتم "الطلاق والعنف الأسري" حلول ووصايا
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:04 مساءً
معركة جوية على ارتفاع 20 ألف متر
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:52 صباحاً
طريقة عمل لحمة بالعجين بحشوات مختلفة
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:43 صباحاً
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:42 صباحاً
جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:42 صباحاً
"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:42 صباحاً
شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3"
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:42 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
الأمير ويليام لـCNN عن إطلاق أكبر جائزة للبيئة: بإمكاننا إيجاد حلول
فيديو
cnn arabic
الخميس 08 أكتوبر 2020 11:49 مساءً
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