أردوغان يصدم القطريين.. هذا هو السبب الحقيقي لوجود قوات تركية في الدوحة

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بالرغم من الترويج لوجودهم بغرض التدريب والاستشارة

حينما قررت تركيا إرسال قوات إلى الدوحة في أعقاب المقاطعة العربية لقطر منتصف عام 2017م، كان الغرض بحسب البيانات الرسمية – آنذاك – تدريب وتعليم القوات القطرية، وتقديم الخدمات الاستشارية، إلا أن حديثاً صحفياً للرئيس التركي على هامش زيارته الخاطفة الأخيرة إلى الدوحة حمل مبرراً صادماً للمواطنين القطريين.

وقال "أردوغان" في حديثه لصحيفة "بننسلا" القطرية الناطقة بالإنجليزية، إن الغرض من وجود القوات التركية هو حفظ أمن قطر، وليس مجرد تقديم خدمات الاستشارة والتدريب، مشيراً إلى أن الوجود العسكري التركي: "يخدم الاستقرار والسلام" في قطر.

ويتنافى السبب الذي صرح به الرئيس التركي للصحافة القطرية مع الأسباب والمبررات التي ساقتها الآلة الإعلامية التركية والقطرية على مدار الثلاث سنوات الماضية للوجود التركي العسكري؛ إذ قال -حينها- نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قيناق لبرلمان بلاده، إن السبب الأساسي لوجود القوات التركية في قطر هو "تقديم التدريب" هناك، وذلك للحصول على موافقة البرلمان بإرسال قوات خارج الحدود.

وحاولت الحسابات القطرية المدعومة من أجهزة الدولة الترويج للاتفاقية الموقعة بين البلدين لإرسال قوات إلى الدوحة بأنها جزء من مهام التدريب المشتركة عبر وسم (أهلاً بالجيش التركي في قطر) الذي لقي صدى واسعاً في تلك الآونة، إلا أن الحديث الأخير للرئيس التركي أسقط استراتيجيات الخداع، وأظهر حقيقة التبعية القطرية لتركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد غادر الدوحة بعد زيارة عمل خاطفة، التقى فيها أمير البلاد تميم بن حمد، وبحثا خلالها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الطرفين.