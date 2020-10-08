دولة عربية تعود لإجراءات العزل العام بسبب الزيادة الهائلة في إصابات كورونا

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وأكد مسؤولون إن الأردن سيعود لفرض إجراءات العزل العام على مستوى المملكة، يوم الجمعة لمدة 48 ساعة، لأول مرة منذ شهور، وفقا لوكالة "رويترز".

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وجاء قرار الأردن وسط قلق مسؤولي الصحة من أن يؤدي التزايد الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مزيد من الضغط على القطاع الصحي.

يذكر أن الأردن شهد زيادة هائلة في حالات الإصابة التي ارتفعت بنحو 10 آلاف حالة في أكثر من أسبوع بقليل، ليصل إجمالي الإصابات إلى ما يقرب من المثلين منذ ظهور أول حالة إصابة في البلاد أوائل مارس/ آذار، وهو ما يمثل تحولا عما كان عليه الحال في الأردن الذي شهد أحد أقل معدلات الوفيات والإصابات في الشرق الأوسط.

وأفادت "رويتر"، بأن بعض كبار المسؤولين يسعوا لتجنب إجراءات عزل عام أوسع نطاقا لا يتحملها الاقتصاد الذي تضرر بشدة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد، الذي كان يعاني حتى قبل الجائحة، بنسبة 6 في المئة هذا العام وهو أول انكماش منذ 1990.