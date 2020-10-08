أخبار عاجلة

معركة جوية على ارتفاع 20 ألف متر -
طريقة عمل لحمة بالعجين بحشوات مختلفة -
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا -
جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها -
"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى -
شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3" -
ضبط 6 وتسليمها لـ"الذبح".. حملة تصادر الإبل السائبة بـ"جنوب مكة" -
قبل انطلاقته بـ5 أيام.. 10 تكتلات عقارية تؤكد حضورها مزاد أرض بوابة الذهب -
وزير الخارجية يجري حواراً موسعاً مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي -
نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المستشار التويجري يشكر القيادة على دعمها له خلال رحلة ترشحه لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية

Print
المستشار التويجري يشكر القيادة على دعمها له خلال رحلة ترشحه لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية المستشار التويجري يشكر القيادة على دعمها له خلال رحلة ترشحه لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية

المستشار التويجري يشكر القيادة على دعمها له خلال رحلة ترشحه لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية

رفع المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله ، على الثقة الغالية والدعم الكبير الذي تشرف به خلال رحلة ترشحه لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية.
كما تقدم المستشار إثر انتهاء رحلة الترشح بالشكر الجزيل إلى كافة أصحاب السمو والمعالي وكل من قدم الدعم خلال هذه الرحلة التي أثمرت تجربة غنية لمس عبرها روح الفريق الواحد.
وأوضح بأنه أيا كانت نتائج المنافسة بين بقية المرشحين فإنه يتطلع إلى دعم عمل منظمة التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة بكل الوسائل، ووضع خبراته الشخصية في خدمة المنظمة التي تعاني من مشاكل عدة وتجد نفسها اليوم أمام مهمة حساسة، تتعلق ببناء نظام تجاري عالمي، في ظل التحديات التي يتعامل معها العالم، متمنيا للمرشحتين من جمهورية نيجيريا وجمهورية كوريا الجنوبية التوفيق والنجاح في تنافسهما على منصب مدير عام المنظمة وأن تحقق الفائزة منهما البرنامج الذي يتطلع إليه العالم، كما تقدم بالشكر لمرشحي المملكة المتحدة وجمهورية كينيا لمشاركتهم في هذا الترشح .
وأكد التويجري بأن المملكة ستستمر في دعم المنظمة على كل الأصعدة ، في ظل إيمانها بدور التجارة الحرة وحاجة كل الشركاء إلى التكاتف والعمل معاً، خلال الفترة المقبلة.
كما توجه بالشكر إلى منظومة العمل التي ساندته في ترشحه لهذا المنصب، والتي أثبتت قدرة الجميع على العمل كفريق واحد بشكل مؤسسي في إدارة هذه الحملة بكل تفاصيلها.
وأضاف :" كما أعبر عن تقديري لكل الشركاء داخل المملكة وخارجها الذين عملوا معنا بجهد وصبر، خلال الأشهر الماضية، مما أكسبنا خبرات ودروساً مستفادة من هذه التجربة في وجه التحديات المقبلة بإذن الله".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا

وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا

جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها

جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها

"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى

"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى

شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3"

شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3"

شبكة عيون الإخبارية