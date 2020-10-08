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"الصحة" تنشر ملفاً توعوياً عن سرطان الثدي.. أهمية الكشف المبكر ومواقع العيادات

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"الصحة" تنشر ملفاً توعوياً عن سرطان الثدي.. أهمية الكشف المبكر ومواقع العيادات "الصحة" تنشر ملفاً توعوياً عن سرطان الثدي.. أهمية الكشف المبكر ومواقع العيادات
دعت النساء فوق الأربعين إلى حجز مواعيد في العيادات عن طريق الاتصال على 937

نشرت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية ضمن تفعيلها لأنشطة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي"، ملفاً يتضمن معلومات متكاملة عن سرطان الثدي، ونصائح وإرشادات توعوية حول أهمية الكشف المبكر وطرق العلاج والمفاهيم الخاطئة عن سرطان الثدي، وطرق تقليل احتمالية الإصابة بهذا المرض، كما تضمن الملف أرقاماً وإحصائيات عن انتشار المرض محلياً وعالمياً.


ودعت "الصحة" النساء فوق سن الأربعين إلى حجز مواعيد في العيادات عن طريق الاتصال على الرقم 937 أو عن طريق تطبيق موعد بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي.


وأكدت "الصحة" أن 99% من نتائج الكشف المبكر عن سرطان الثدي تكون سليمة، و80% من أورام الثدي هي عبارة عن أورام حميدة غير سرطانية، مشيرة إلى سهولة وسرعة العلاج عند الكشف المبكر عن سرطان الثدي.


وأبانت الوزارة أن أفضل وسيلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تتمثل في تصوير الثدي بأشعة الماموغرام للكشف المبكر عن المرض في مراحله المبكرة بمدة تستغرق 20 دقيقة، والفحص المبكر بالماموغرام قبل ظهور الأعراض بمدة تصل إلى 3 سنوات، ويمكن للسيدات الاطلاع على المزيد من محتويات هذا الملف عبر الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/ChronicDisease/Documents/BreastCancer.pdf .وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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