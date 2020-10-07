تسجيل 4538 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا.. و489 بماليزيا

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2825 مصابًا و60 وفاة بسبب الفيروس بالفلبين في 24 ساعة

سجّلت إندونيسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 4538 إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و98 حالة وفاة.

وتفصيلاً، قالت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان لها أمس: إن إجمالي الإصابات بلغ 315714 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11472 حالة، بينما وصلت حالات التعافي منه إلى 240291 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الماليزية في بيان إلى تسجيل 489 إصابة جديدة؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 13993 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة؛ ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 141 حالة، بينما وصلت حالات التعافي إلى 10501 حالة.

كما سجلت الفلبين خلال الساعات الـ24 الماضية 2825 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 و60 حالة وفاة.

وأشارت الصحة الفلبينية في بيانها إلى أن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 329637 حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 5925 حالة وفاة، فيما بلغت حالات التعافي 273723 حالة.