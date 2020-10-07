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"الكونغرس الأمريكي" يدعو للتعامل بحزم مع تركيا ويتهمها بتأجيج الصراع بكاراباخ

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"الكونغرس الأمريكي" يدعو للتعامل بحزم مع تركيا ويتهمها بتأجيج الصراع بكاراباخ "الكونغرس الأمريكي" يدعو للتعامل بحزم مع تركيا ويتهمها بتأجيج الصراع بكاراباخ
أعضاء طالبوا بفرض عقوبات على أنقرة بسبب عزمها إجراء تجارب "إس 400 الروسية"

تسارعت ردود الفعل داخل الكونغرس الأمريكي بشأن الاستفزازات التركية في المنطقة؛ إذ أعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف ضرورة لجوء الولايات المتحدة للتعامل بحزم مع أنقرة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، تساءل شيف في تغريدة له على تويتر عما إذا كان ممكنًا اعتبار تركيا حليفة فعلية للولايات المتحدة، داعيًا إلى التعامل معها من الآن فصاعدًا بحزم أكثر شدة.

واتهم شيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإدخال المقاتلين الأجانب إلى أذربيجان، وتأجيج الصراع في ناغورني كاراباخ، إضافة إلى تعريضه حياة الجنود الأمريكيين في سوريا للخطر.

وختم شيف بالقول إن أنقره تقوم بكل ذلك في وقت تتقارب فيه أكثر فأكثر مع إيران.

من ناحية أخرى، تقدَّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ باقتراح لإدارة الرئيس مطالبين إياه بفرض عقوبات على أنقرة بسبب سياساتها، وخصوصًا عزمها إجراء تجارب على منظومة إس 400 الروسية.

ودعا عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولن والجمهوري جيمس لانكفورد وزير الخارجية مايك بومبيو إلى فرض عقوبات على تركيا وفقًا للقوانين الأمريكية في حال مضت أنقرة في تنفيذ اختبار هذه المنظومة الصاروخية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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