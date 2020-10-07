حصيلة قياسية.. "كورونا" ينهي حياة 239 إيرانياً خلال يوم

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تسجيل 4019 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، وفاة 239 شخصاً؛ بسبب فيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة قياسية لضحايا "كوفيد-19".

وأوضحت أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 483،844، مع تسجيل 4019 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقاً لـ "فرانس 24".

والحصيلة القياسية السابقة للوفيات هي 235 وفاة في 24 ساعة، وأعلن عن تسجيلها للمرة الأولى في 28 يوليو (تموز)، ومرة ثانية في الخامس من أكتوبر الحالي.

ويرتفع العدد الإجمالي للوفيات بذلك إلى 27،658، منذ الإعلان عن أولى الإصابات بـ"كوفيد-19" في فبراير.

وتشهد إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بـ"كوفيد-19"، تزايدا في معدلات الإصابة بالمرض في الأسابيع الأخيرة، ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات احترازية إضافية مثل إقفال أماكن عامة في طهران والتلويح بفرض غرامات على من يخالفون البروتوكولات الصحية.

فيروس كورونا الجديد