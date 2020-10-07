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يواجه الإكوادور.. الأرجنتيني يبدأ رحلته نحو تحقيق 2022

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يواجه الإكوادور.. المنتخب الأرجنتيني يبدأ رحلته نحو تحقيق كأس العالم 2022 يواجه الإكوادور.. الأرجنتيني يبدأ رحلته نحو تحقيق 2022
تصفيات أمريكا الجنوبية تنطلق غداً

يواجه الإكوادور.. المنتخب الأرجنتيني يبدأ رحلته نحو تحقيق كأس العالم 2022

تنطلق الخميس تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى أول مونديال في منطقة الشرق الأوسط 2022، حيث يجدد الأرجنتيني الحلم بإحرازه اللقب العالمي، والذي حصل عليه للمرة الثانية والأخيرة عام 1986 في المكسيك.

واقترب المنتخب الأرجنتيني في مونديال البرازيل 2014، لكنه خسر في المباراة النهائية أمام منتخب ألمانيا بهدف دون رد، قبل أن يتأهل إلى نهائيات 2018 في الجولة الأخيرة من التصفيات بعد تغلبه على الإكوادور 3-1 في كيتو، منهية مجموعة "كونميبول" في المركز الثالث خلف البرازيل والأوروغواي وأمام كولومبيا، وخرج من ثمن النهائي على يد المنتخب الفرنسي المتوج باللقب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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