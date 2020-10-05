تصادم 3 مركبات ينتهي بـ5 وفيات و7 إصابات في سبت الجارة

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الجهات المعنية باشرت الموقع لإسعاف المصابين ونقل المتوفين

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون بإصابات تراوحت ما بين البليغة والمتوسطة، وذلك في حادث مروري مأساوي وقع بمدخل مركز سبت الجارة الغربي التابع لمحافظة القنفذة.

وتشير التفاصيل إلى تصادم 3 من السيارات؛ اثنتان منهما وجهاً لوجه، وتمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المعنية لإسعاف المصابين ونقل المتوفين.حادث مروري