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تصادم 3 مركبات ينتهي بـ5 وفيات و7 إصابات في سبت الجارة

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تصادم 3 مركبات ينتهي بـ5 وفيات و7 إصابات في سبت الجارة تصادم 3 مركبات ينتهي بـ5 وفيات و7 إصابات في سبت الجارة
الجهات المعنية باشرت الموقع لإسعاف المصابين ونقل المتوفين

تصادم 3 مركبات ينتهي بـ5 وفيات و7 إصابات في سبت الجارة

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون بإصابات تراوحت ما بين البليغة والمتوسطة، وذلك في حادث مروري مأساوي وقع بمدخل مركز سبت الجارة الغربي التابع لمحافظة القنفذة.
وتشير التفاصيل إلى تصادم 3 من السيارات؛ اثنتان منهما وجهاً لوجه، وتمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المعنية لإسعاف المصابين ونقل المتوفين.حادث مروري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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