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ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الهادفة لرفع جودة الخدمات

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ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الهادفة لرفع جودة الخدمات

فعل مستشفى المحاني العام التابع لصحة الطائف، برنامج المسعف الإلكتروني التابع للهلال الأحمر، والذي يستهدف تقليل زمن سرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات، إضافة لربطه مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة.

وبدأ المستشفى في التعامل مع الحالات عبر البرنامج الجديد الذي يعتبر من الأنظمة الإلكترونية المتطورة وأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية للهيئة.

ومن ضمن مزايا البرنامج، الاطلاع على مدى جاهزية الفِرَق الإسعافية، واستقبال البلاغات الجديدة وقبولها أو إلغاؤها، ورسم أفضل المسارات لموقع البلاغ.

ويتيح البرنامج اختيار المنشأة الطبية الأنسب للحالة الإسعافية، ورسم أفضل مسار للوصول السريع للمنشأة مع التوجيه الصوتي بعد مباشرة الحالة وتسجيل البيانات والتقارير الإسعافية الإلكترونية.

ويأتي البرنامج ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى رفع جودة الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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