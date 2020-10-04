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"الدولية للموارد البشرية" تدشن منصة إلكترونية تستقبل جميع المستشارين

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"الدولية للموارد البشرية" تدشن منصة إلكترونية تستقبل جميع المستشارين "الدولية للموارد البشرية" تدشن منصة إلكترونية تستقبل جميع المستشارين
تساهم في الخدمات سواء المساعدة في التحول الوظيفي أو توفير وظائف جديدة

قدمت الشركة الدولية للموارد البشرية عديد الاستشارات القانونية التي تخص جوانب الموظفين وتعتبر iHR واحدة من الشركات التي يعتمد عليها بكل ثقة للحصول على الاستشارات اللازمة والإجابات الشافية وإيجاد الحلول المناسبة.

وقد دشنت الشركة مؤخراً منصة إلكترونية تستقبل جميع المستشارين على مختلف الأصعدة والعمل من خلال الدوام الجزئي أو الاستشارات الوقتية وقد شهدت المنصة تسجيل الكثير من المستشارين الذين يرغبون في تقديم خبراتهم لجميع الشركات والجهات الراغبة في وجود مستشارين غير متفرغين.

وتساهم iHR في تقديم خدمات شاملة سواءً المساعدة في التحول الوظيفي من عمل إلى آخر أو في توفير وظائف جديدة، وكذلك خدمات التحول الوظيفي والتعاطي مع انخفاض حجم القوى العاملة وإعادة التنظيم و التوطين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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