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أمير الباحة ووزير الصحة يبحثان المشاريع والخدمات الصحيةَ بالمنطقة

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أمير الباحة ووزير الصحة يبحثان المشاريع والخدمات الصحيةَ بالمنطقة أمير الباحة ووزير الصحة يبحثان المشاريع والخدمات الصحيةَ بالمنطقة
بحثا خلال اللقاء الحلول اللازمة للمشاريع المتعثرة بالمنطقة ومحافظاتها

أمير الباحة ووزير الصحة يبحثان المشاريع والخدمات الصحيةَ بالمنطقة

بحث الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، و وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، المشاريع والخدمات الصحية بمنطقة الباحة ومحافظاتها.
جاء ذلك خلال لقائه بالوزير في مدينة الرياض اليوم، تم خلاله مناقشة جملة من الأمور والموضوعات المتعلقة بالخدمات الصحية التي تتطلع إليها المنطقة، إلى جانب أبرز المشاريع الصحية الجاري تنفيذها بالمنطقة، وبحث الحلول اللازمة للمشاريع المتعثرة بالباحة ومحافظاتها.
وأكد أمير الباحة ما تمثله الخدمات الصحية من أهمية للمواطن الذي يتطلع إلى تحقيق أفضل الخِدْمات والرعاية الصحية في ظل ما يلقاه قطاع الصحة من اهتمام ودعم من الرشيدة، مشيراً إلى حرص الإمارة وتعاونها التام ومختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة مع صحة المنطقة، بهدف تحقيق الجودة التي يتطلع إليها الجميع.
من جانبه نوه الدكتور الربيعة باهتمام أمير منطقة الباحة وتوجيهاته التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة إلى أعلى المستويات، وبالدعم والمتابعة والاهتمام الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة.أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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