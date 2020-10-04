الطائف.. 26752 مستفيداً من خدمات مركز تأكد

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تُقدَّم فيها خدمة فحص كورونا من خلال عمل المسحات

قدّم مركز "تأكد" في الطائف خدماته لـ 26752 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنهم حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، كما توجد مراكز "تأكد" حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى.