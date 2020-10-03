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معهد مسك للفنون يطلق أول معرض تشكيلي بصالة فيصل بن فهد

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يقام بتنسيق لطيفة آل خليفة.. ويهدف إلى إبراز الهوية الوطنية

معهد مسك للفنون يطلق أول معرض تشكيلي بصالة فيصل بن فهد

يطلق معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" معرضاً فنياً يستعرض فنون التصوير الفوتوغرافي والفن الرقمي تحت عنوان "وسم".

وسيفتح المعرض أبوابه في 4 أكتوبر 2020 وحتى 28 يناير 2021.

وأشرفت لطيفة بنت عبدالرحمن آل خليفة بصفتها القيّم الفني على المعرض، الذي يستعرض أعمالاً فنية لـ17 فناناً من والخليج.

ويقام المعرض في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية "مساحة"، التي تأسست عام 1985 بعد أن قام المعهد بإعادة ترميمها وافتتاحها في عام 2019.

وقالت الرئيس التنفيذي لمعهد مسك للفنون ريم السلطان: معرض "وسم" يعيد تقديم جوانب من الهوية من خلال عرض أعمال تسعى إلى طرح صورة جديدة ونسق يفسرها بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة.

من ناحيتها، قالت لطيفة بنت عبدالرحمن آل خليفة: ما يميز هذا المعرض هو أن بإمكان الزوار رؤية انعكاسات لأنفسهم في هذه الأعمال الفنية. يقدم الفنانون وبطريقة بارعة زاوية النظر الخاصة بهم، وهي رؤية تقدم دراسة للهوية الخليجية وتنظر عن قرب لما يكون عليه عرب المنطقة.

وبالإضافة إلى المعرض، وكجزء من دور معهد مسك للفنون لدعم الإبداع والفنانين في المنطقة من خلال خلق منصات للفنانين، قد قام المعهد بفتح باب المشاركة للفنانين الهواة، وحصل المعهد على 140 مشاركة.

وتولت لجنة تضمّ ثلاثة شخصيات تقييم هذه الأعمال واختيار 19 عملاً مميزاً ستكون معروضة في منطقة مخصصة من معرض "وسم".

وتماشياً مع الإطلاق الفعلي للمعرض؛ يتيح المعهد للجميع فرصة الاستمتاع بالأعمال الفنية وذلك من خلال تقديم تجربة رقمية متكاملة للمعرض بتقنية الـ3D، حيث سيتمكن المهتمون بالفنون من داخل وخارج المملكة من خوض تجربة "وسم" بكامل تفاصيلها.

معهد مسك للفنون يطلق أول معرض تشكيلي بصالة فيصل بن فهد

معهد مسك للفنون يطلق أول معرض تشكيلي بصالة فيصل بن فهد

معهد مسك للفنون يطلق أول معرض تشكيلي بصالة فيصل بن فهد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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