أخبار عاجلة

"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة -
النفط يحافظ على ارتفاعه.. برنت عند 42.65 دولارًا للبرميل -
"بايدن" يطالب بإلغاء مناظرة 15 أكتوبر في حال استمرت إصابة "ترامب" بكورونا -
أيام معدودة.. "أبل" تكشف موعد إطلاق "آيفون 12" وتلمح لأبرز مواصفاته -
بيل غيتس: هذا موعد عودة الحياة شبه الطبيعية في الدول الغنية -
"فيسبوك" يعلن حظر كل الحسابات المتعلقة بحركة نظرية المؤامرة -
جامعة الإمام تدشّن الخطة الإستراتيجية للجامعة 2021 - 2025.. غداً -
الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات -
الحصيني عن أمطار الأربعاء وليلة الخميس: متفاوتة من مكان إلى آخر -
كوريا الجنوبية: 114 إصابة جديدة بكوفيد-19 والإجمالي ارتفع إلى 24,353 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدير الأمن العام يدشن نظام المواعيد الإلكتروني.. هذه أهدافه

Print
مدير الأمن العام يدشن نظام المواعيد الإلكتروني.. هذه أهدافه مدير الأمن العام يدشن نظام المواعيد الإلكتروني.. هذه أهدافه
عبر منصة وزارة الداخلية "أبشر"

مدير الأمن العام يدشن نظام المواعيد الإلكتروني.. هذه أهدافه

دشن مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، نظام المواعيد الإلكتروني لحجز مواعيد مراجعة إدارات وشعب الأدلة الجنائية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" في مناطق المملكة كافة.

ويهدف النظام إلى تنظيم استقبال المستفيدين حسب الطاقة الاستيعابية لإدارات وشعب الأدلة الجنائية في مختلف المناطق، مما يضمن تقديم الخدمة بشكل احترافي وسلس، وفق أعلى معايير الجودة، ويضمن تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

ويتيح نظام المواعيد الإلكتروني للمستفيد، إمكانية تحديد تاريخ ووقت ومكان الزيارة المناسب له، لإنهاء إجراءات إصدار الصحيفة الجنائية.منصة أبشر الأمن العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة

"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة

النفط يحافظ على ارتفاعه.. برنت عند 42.65 دولارًا للبرميل

النفط يحافظ على ارتفاعه.. برنت عند 42.65 دولارًا للبرميل

"بايدن" يطالب بإلغاء مناظرة 15 أكتوبر في حال استمرت إصابة "ترامب" بكورونا

"بايدن" يطالب بإلغاء مناظرة 15 أكتوبر في حال استمرت إصابة "ترامب" بكورونا

أيام معدودة.. "أبل" تكشف موعد إطلاق "آيفون 12" وتلمح لأبرز مواصفاته

أيام معدودة.. "أبل" تكشف موعد إطلاق "آيفون 12" وتلمح لأبرز مواصفاته

شبكة عيون الإخبارية