5 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطارٌ غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الجمعة

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات بين متقدمة وعادية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتبدأ الحالة الساعة 12.00 من ظهر الجمعة تستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

وفي تنبيه متقدم آخر لمنطقة مكة المكرمة، ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة، وتبدأ الحالة الساعة 13.00 من ظهر الجمعة تستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

ونبهت الأرصاد منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الحالة الساعة 12.00 من ظهر الجمعة تستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة ثار وخباش وشرورة ونجران، وتبدأ الحالة الساعة 10.00 من صباح الجمعة تستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.

ونبهت الهيئة منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتبدأ الحالة الساعة 12.00 من ظهر الجمعة تستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش والحرث والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتبدأ الحالة الساعة 12.00 من ظهر الجمعة تستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

وفي تنبيه آخر لجازان، ذكرت الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتبدأ الحالة الساعة 13.00 من مساء الجمعة تستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار الأرصاد