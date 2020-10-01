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مجمع الملك عبدالله الطبي يستضيف حملة جامعة جدة الوطنية للتبرع بالدم

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بحضور عميد العمادة ووكلائها ومدير الإدارة وعدد من منسوبيها

مجمع الملك عبدالله الطبي يستضيف حملة جامعة جدة الوطنية للتبرع بالدم

استضاف مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة المبادرة الوطنية والإنسانية لجامعة جدة متمثلةً بمنسوبي عمادة القبول والتسجيل للتبرع بالدم، بحضور عميد العمادة الدكتور عيسى بن عبدالله السلمي ووكلائها ومدير الإدارة وعدد من منسوبيها، حيث كان في استقبالهم المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي يرافقة عدد من المسؤولين بإدارة المختبر وبنك الدم وإدارة التواصل والعلاقات العامة.

وفي بداية انطلاق المبادرة، استمع منسوبو عمادة القبول والتسجيل بجامعة جدة إلى شرح تفصيلي عن ما تحتويه إدارة المختبر وبنك الدم بمجمع الملك عبدالله وخاصة عن الخدمات التي يقدمها بنك الدم إضافة إلى تعريفهم بأهمية التبرع بالدم.

وتستمر المبادرة ثلاثة أيام تلبية لرغبة عمادة القبول والتسجيل بجامعة جدة لحث منسوبيها بدافع وطني للتبرع بالدم وتفاعلهم مع الحالات الإنسانية المرضية.

وتأتي هذه المبادرة من باب التعاون بين الجهات الحكومية واستشعار المسؤولية الوطنية في ترسيخ الهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء ومساهماً في تأمين الدم للمرضى المحتاجين.

كما تهدف إلى نشر التوعية وثقافة التبرع بالدم في المجتمع وما لها من فوائد كثيرة على المتبرع نفسه والمريض المحتاج للدم والإسهام في العمل الخيري وبأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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