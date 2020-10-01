أخبار عاجلة

"التجمع الصحي الثاني" يربط مراكزه الصحية بالمختبر المركزي -
طبيب "ترامب": حالة الرئيس مستمرة في التحسن ولا يعاني من أي مشاكل بالتنفس -
مدير شرطة ينبع يقلّد "الصبحي" رتبة "نقيب" -
ارتفاعات قياسية.. "كورونا" يضرب بعنف 9 ولايات أمريكية -
جمعية رعاية الأيتام في جدة تدشن مبادرة "طموح أبنائنا لا يتوقف" -
الأسهم الكويتية تحقق مكاسب واسعة في أول جلسة تداول بعد وفاة الأمير -
الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640 -
استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر "الإنترنت" -
مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة.. الألمان منقسمون حول إجراءات "كورونا" -
شاهد.. معتمرون وزوار بعد عودة العمرة: مشاعرنا لا توصف والخدمات رائعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أصدقاء "ماجد عبد الله" توقع اتفاقية شراكة مع بنك التنمية الاجتماعية

Print
لتوفير سبل العيش الكريم لمستفيدي الجمعية من لاعبين خدموا كرة القدم

أصدقاء

وقعت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، مساء اليوم، اتفاقية شراكة مع بنك التنمية الاجتماعي تهدف من خلالها لدعم مستفيدي الجمعية بمشاريع تنموية.

جاء ذلك برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الكابتن ماجد عبد الله، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية إبراهيم حمد الراشد.

وأكد الكابتن ماجد عبد الله أن هذه الشراكة تأتي ضمن أهداف جمعية أصدقاء التنموية التي تسعى من خلالها لتوفير سبل العيش الكريم لمستفيدي الجمعية من لاعبين خدموا كرة القدم السعودية بكل المحافل المحلية والدولية وأسرهم.

يذكر أن جمعية أصدقاء تسعى حالياً لإطلاق مشروعها التنموي إبدا مشروعك الذي يخدم ٢٥ أسرة؛ سعياً منها بتأهيلهم ليكونوا منتجين في مجتمعهم.

أصدقاء

أصدقاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الشركة السعودية لتمويل المساكن: لا ضريبة على العقار للمسكن الأول

الشركة السعودية لتمويل المساكن: لا ضريبة على العقار للمسكن الأول

الفيصل يطلع على خطط "الثقافة" مؤكدًا على أهمية تأصيل الهوية الإسلامية السعودية

الفيصل يطلع على خطط "الثقافة" مؤكدًا على أهمية تأصيل الهوية الإسلامية السعودية

الفيصل يطلع على خطط "الثقافة" مؤكدًا على أهمية تأصيل الهوية الإسلامية السعودية

الفيصل يطلع على خطط "الثقافة" مؤكدًا على أهمية تأصيل الهوية الإسلامية السعودية

السيسي يؤكد حرصه على تطوير المنظومة القضائية.. السعودية تعلن استئناف العمرة تدريجياً

السيسي يؤكد حرصه على تطوير المنظومة القضائية.. السعودية تعلن استئناف العمرة تدريجياً

شبكة عيون الإخبارية