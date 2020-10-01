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"الفضلي" يبحث مع وزير الزراعة اليمني سبلَ مكافحة الجراد الصحراوي

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ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

التقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في مكتبه بالوزارة، وزير الزراعة والري بجمهورية اليمن عثمان مجلي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في المجال الزراعي، كما بحث الجانبان التعاون المشترك في مكافحة أسراب الجراد الصحراوي القادمة من اليمن باتجاه المملكة، والاطلاع على الجهود التي يقوم بها الأشقاء في اليمن للحد من تكاثر الجراد.

واتفق الجانبان على بذل مزيد من الجهود لمكافحة الجراد، وتسهيل أعمال فرق المكافحة للوصول إلى مناطق الإصابة للقضاء عليه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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