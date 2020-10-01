السفارة البريطانية بالرياض تحتفي بالسعوديين المتفوقين في جامعاتها

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وزعت جوائز تفوّق على الخريجين لإنجازاتهم كمهنيين ورجال أعمال وقادة مجتمع

نظّمت السفارة البريطانية في الرياض، والمجلس الثقافي البريطاني في السعودية عن بعد؛ حفل توزيع جوائز التفوق على السعوديين خريجي الجامعات البريطانية.

وفي هذا الإطار كرم كل من سفير السعودية لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، والسفير البريطاني لدى السعودية نيل كرومبتون، ومديرة المجلس الثقافي البريطاني إيلي كينيدي ماكلين؛ الفائزين بالجوائز؛ لإنجازاتهم المتميزة كمهنيين ورجال أعمال وقادة مجتمع، وإسهامهم المهم في تعزيز العلاقات التعاونية بين المملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

وفي كلمته نوه الأمير خالد بن بندر إلى العلاقات التاريخية السعودية البريطانية، مؤكداً اعتزازه بالخريجين السعوديين، ومهنّئاً بحصولهم على الجوائز، ومتطلعاً للتميز في مساراتهم المهنية وخدمة بلادهم.

بدوره وبهذه المناسبة قال السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية: "إن التعليم في صميم الشراكة الاستراتيجية الوطيدة للمملكة المتحدة مع المملكة العربية السعودية، ودعم تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ إذ يعزز هذه الشراكة خريجونا الذين يعدون قادة في مجالاتهم ويستخدمون تعليمهم البريطاني لإحداث تأثير في مهنهم ومجتمعاتهم.

في غضون ذلك قالت مديرة المجلس الثقافي البريطاني في المملكة العربية السعودية السيدة إيليده كينيدي ماكلين: "لقد رأينا عددًا من المرشحين المميزين حقًّا هذا العام أثناء احتفالنا بجوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة لعام 2020. إن حفل توزيع الجوائز هذا العام هو شهادة ليس فقط على تنوع خريجي المملكة المتحدة ومساعيهم، بل شهادة على التأثير التحويلي للتعليم في المملكة المتحدة مع تواجد أكثر من 10000 طالب سعودي اختاروا الدراسة في جامعات المملكة المتحدة كل عام؛ إذ يوجد الكثير للاحتفال به.

وخلال الحفل تم منح جائزة الإنجاز المهني للدكتورة سمر خان، التي تخرجت من جامعة نوتنجهام ترنت في المملكة المتحدة، وتعمل حالياً أستاذة مساعدة في قسم ريادة الأعمال وعميدة لكلية الأعمال في جامعة عفت، وتم تقديم جائزة التأثير الاجتماعي للدكتورة ماويا خفاجي، خريجة جامعة إكستر، كما تم تقديم جائزة ريادة الأعمال إلى السيد عبد العزيز السعيد، خريج جامعة نيوكاسل. وهو رائد أعمال تربوي؛ حيث أسس عبد العزيز منصة التعلم الاجتماعي عبر الإنترنت المعروفة باسم Noon Academy التي علمت 4 ملايين طالب حتى الآن.

إلى هذا عبر الفائزون بالجوائز عن مشاعرهم حول التكريم؛ حيث قالت الدكتورة سمر خان: زودتني الدراسة في المملكة المتحدة بالمعرفة والمهارات اللازمة للاستفادة من الموارد الحالية وتعظيم أثرها، وأن محدودية الموارد يجب ألا تعوقك، كما أن العنصر البشري هو في نهاية المطاف المورد الأكثر قيمة للعمل معه. فيما قالت الدكتورة معاوية خفاجي: منحتني الدراسة في المملكة المتحدة فرصة لتجربة أنماط مختلفة من التعليم. أما عبدالعزيز السعيد فقال: الدراسة في المملكة المتحدة زودتني بفرصة بناء فطنتي في العمل واكتساب منظور عالمي حول قيمة جودة التعليم في تشكيل الأجيال القادمة.