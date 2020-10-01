انتهاء المرحلة الأولى من مسابقة "موهوب" بمشاركة 9613 طالباً وطالبة

★ ★ ★ ★ ★

تنظمها "موهبة" والمرحلة الثانية تبدأ يومي الأحد والاثنين 4 و5 أكتوبر الجاري

انتهت المرحلة الأولى من مسابقة "موهوب" التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وبلغ عدد المختبرين فيها 9613 طالباً وطالبة؛ بما يمثل 84.8% من المسجلين، البالغ عددهم 11342 طالباً وطالبة، بنسبة زيادة بلغت 27.8%، مقارنة بالعام الماضي 2019 الذي شهد دخول 57% من إجمالي المسجلين اختبار المسابقة.

وخاض أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة اختبارات مسابقة "موهوب" عن بُعد، حيث أقيمت على فترتين، نفذت الأولى يوم الاثنين الماضي، وشملت اختبار الفيزياء والكيمياء والأحياء، فيما أقيمت الفترة الثانية الثلاثاء الماضي في تخصصات الرياضيات والمعلوماتية والعلوم.

ووصل عدد المختبرين في الفيزياء والكيمياء والأحياء إلى 2022 طالباً وطالبة؛ بواقع 547 في الكيمياء، و510 في الفيزياء، و965 في الأحياء، بينما بلغ عدد المختبرين في الرياضيات والعلوم والمعلوماتية 7591 طالباً وطالبة؛ بواقع 2864 في الرياضيات، و1117 في العلوم، و3610 في المعلوماتية.

ومن المقرر أن تقام المرحلة الثانية للاختبارات الإلكترونية لمسابقة موهوب يومي الأحد والاثنين 4 و5 أكتوبر الجاري، على أن يعرف كل طالب نتيجة اختباره بشكل فوري بعد انتهاء الاختبار مباشرة.

وتعد مسابقة "موهوب" إحدى وسائل مؤسسة "موهبة" لاكتشاف الموهوبين والتعرف عليهم، لترشيحهم مستقبلاً لبرامجها لرعاية الموهوبين، وتمثل البوابة الرئيسية والطريق السريع لدخول الأولمبياد الدولية والمسابقات الخارجية والمشاركة فيها لطلبة التعليم العام من البنين والبنات.

وتهدف مسابقة "موهوب" إلى اكتشاف الطلبة المميزين في الرياضيات والعلوم والمعلوماتية، ودعمهم ببرامج تدريبية متخصصة، وتطوير العملية التعليمية في هذه التخصصات؛ حيث سيتم اختيار الطلبة والطالبات المميزين في المسابقة للدخول في برنامج تدريبي مكثف؛ بمعدل 1200 ساعة تدريبية سنوياً، ويتم بعد سنتين من هذا البرنامج اختيار الطلبة الذي يمثلون المملكة في الأولمبيادات الدولية.