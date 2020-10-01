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باكستان: 543 إصابة جديدة و5 حالات وفاة  بكورونا

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باكستان: 543 إصابة جديدة و5 حالات وفاة  بكورونا باكستان: 543 إصابة جديدة و5 حالات وفاة  بكورونا
إجمالي الإصابات وصل إلى 312806 والوفيات 6484 حالة

باكستان: 543 إصابة جديدة و5 حالات وفاة  بكورونا

سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 5 حالات وفاة، و543 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 312806 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6484 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 297497 حالة، في حين توجد 8825 حالة نشطة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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