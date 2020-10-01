أخبار عاجلة

"التجمع الصحي الثاني" يربط مراكزه الصحية بالمختبر المركزي -
طبيب "ترامب": حالة الرئيس مستمرة في التحسن ولا يعاني من أي مشاكل بالتنفس -
مدير شرطة ينبع يقلّد "الصبحي" رتبة "نقيب" -
ارتفاعات قياسية.. "كورونا" يضرب بعنف 9 ولايات أمريكية -
جمعية رعاية الأيتام في جدة تدشن مبادرة "طموح أبنائنا لا يتوقف" -
الأسهم الكويتية تحقق مكاسب واسعة في أول جلسة تداول بعد وفاة الأمير -
الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640 -
استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر "الإنترنت" -
مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة.. الألمان منقسمون حول إجراءات "كورونا" -
شاهد.. معتمرون وزوار بعد عودة العمرة: مشاعرنا لا توصف والخدمات رائعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تنازل عن الدم وعتق رقبة.. شفاعة أمير القصيم توقف قصاص مواطن بالبدائع

Print
تنازل عن الدم وعتق رقبة.. شفاعة أمير القصيم توقف قصاص مواطن بالبدائع تنازل عن الدم وعتق رقبة.. شفاعة أمير القصيم توقف قصاص مواطن بالبدائع
خلال زيارة له اليوم لمنزل ذوي المتوفى بالمحافظة

تنازل عن الدم وعتق رقبة.. شفاعة أمير القصيم توقف قصاص مواطن بالبدائع

أثمرت شفاعة أمير منطقة القصيم رئيس لجنة إصلاح ذات البين "عفو" الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, في عتق رقبة مواطن بعد أن التقى بأولياء المجني عليه للتنازل عن القصاص الذي كان مقرراً تنفيذه الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال زيارة له اليوم, لمنزل ذوي المتوفى بمحافظة البدائع, يرافقه وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني, ووكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح البرادي, ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي, ومساعد مدير لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة سالم العمري, حيث أكد الأمير فيصل بن مشعل بن سعود, لذوي المتوفى أن العفو عند المقدرة من أخلاق أهل الإسلام ومن عزائم الأمور، سائلاً الله تعالى أن يعظم لهم الأجر ويجزيهم خير الجزاء.

وبين أمير منطقة القصيم أن نهج القيادة الحكيمة يقوم على وجوب إعطاء كل ذي حق حقه, مشيراً إلى ما يُشاهد من تآلف وتواد وتآخٍ هو ما تسعى إليه بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان.

فيما عبر ذوو المتوفى عن شكرهم لأمير منطقة القصيم, مؤكدين أن الوطن بقيادته الرشيدة يقوم على إعطاء الحقوق وتحكيم كتاب الله وسنة نبيه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أنهى عقودًا من الصراع.. ما بنود اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجماعات المتمردة؟

أنهى عقودًا من الصراع.. ما بنود اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجماعات المتمردة؟

أنهى عقودًا من الصراع.. ما بنود اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجماعات المتمردة؟

أنهى عقودًا من الصراع.. ما بنود اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجماعات المتمردة؟

الفنانة المغربية لطيفة رأفت ساخطة على الفنانين الحاصلين على منحة الحكومة دون حق

الفنانة المغربية لطيفة رأفت ساخطة على الفنانين الحاصلين على منحة الحكومة دون حق

"الحكومة ترد على 13 شائعة جديدة.. منها "عودة الشيشة وزيادة مصروفات الجامعات

"الحكومة ترد على 13 شائعة جديدة.. منها "عودة الشيشة وزيادة مصروفات الجامعات

شبكة عيون الإخبارية