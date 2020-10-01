أخبار عاجلة

"التجمع الصحي الثاني" يربط مراكزه الصحية بالمختبر المركزي -
طبيب "ترامب": حالة الرئيس مستمرة في التحسن ولا يعاني من أي مشاكل بالتنفس -
مدير شرطة ينبع يقلّد "الصبحي" رتبة "نقيب" -
ارتفاعات قياسية.. "كورونا" يضرب بعنف 9 ولايات أمريكية -
جمعية رعاية الأيتام في جدة تدشن مبادرة "طموح أبنائنا لا يتوقف" -
الأسهم الكويتية تحقق مكاسب واسعة في أول جلسة تداول بعد وفاة الأمير -
الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640 -
استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر "الإنترنت" -
مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة.. الألمان منقسمون حول إجراءات "كورونا" -
شاهد.. معتمرون وزوار بعد عودة العمرة: مشاعرنا لا توصف والخدمات رائعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"جمعية الأفلاج" تخصص 180 ألف ريال لدعم مبادرة "جهازي مدرستي"

Print
لتأمين أجهزة ذكية للطلاب.. و"تعليم الأفلاج" تثمّن المبادرة

ثمّنت إدارة تعليم الأفلاج مبادرة جمعية الأفلاج الخيرية بتخصيص 180 ألف ريال لتأمين أجهزة ذكية لطلاب مستفيديها وبعض طلاب المدارس.

والتقى مدير تعليم الأفلاج د.محمد آل مغيرة، ظهر اليوم، رئيس جمعية الأفلاج الخيرية عبدالرحمن أبو دجين، بحضور المساعد لشؤون تعليم البنين محمد البشر، وثمن له مبادرة الجمعية بتخصيص 180 ألف ريال لتأمين أجهزة ذكية لبعض طلاب وطالبات مدارس ليلى.

وقالت جمعية الأفلاج الخيرية في تغريدة لها مساء أمس على تويتر: "مجلس إدارة جمعية الأفلاج الخيرية يوافق على صرف مبلغ 180 ألف ريال للمساهمة في مبادرة "جهازي مدرستي" لدعم أبناء وبنات الأسر المستفيدة من الجمعية في شراء أجهزة ذكية لمتابعة دروسهم وتأمين بعض الأجهزة لطلاب وطالبات المدارس في الأفلاج وذلك بالتنسيق مع مسؤولي التعليم في الأفلاج".

إدارة تعليم الأفلاج جمعية الأفلاج الخيرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التجمع الصحي الثاني" يربط مراكزه الصحية بالمختبر المركزي

"التجمع الصحي الثاني" يربط مراكزه الصحية بالمختبر المركزي

طبيب "ترامب": حالة الرئيس مستمرة في التحسن ولا يعاني من أي مشاكل بالتنفس

طبيب "ترامب": حالة الرئيس مستمرة في التحسن ولا يعاني من أي مشاكل بالتنفس

مدير شرطة ينبع يقلّد "الصبحي" رتبة "نقيب"

مدير شرطة ينبع يقلّد "الصبحي" رتبة "نقيب"

ارتفاعات قياسية.. "كورونا" يضرب بعنف 9 ولايات أمريكية

ارتفاعات قياسية.. "كورونا" يضرب بعنف 9 ولايات أمريكية

شبكة عيون الإخبارية