"جمعية الأفلاج" تخصص 180 ألف ريال لدعم مبادرة "جهازي مدرستي"

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لتأمين أجهزة ذكية للطلاب.. و"تعليم الأفلاج" تثمّن المبادرة

ثمّنت إدارة تعليم الأفلاج مبادرة جمعية الأفلاج الخيرية بتخصيص 180 ألف ريال لتأمين أجهزة ذكية لطلاب مستفيديها وبعض طلاب المدارس.

والتقى مدير تعليم الأفلاج د.محمد آل مغيرة، ظهر اليوم، رئيس جمعية الأفلاج الخيرية عبدالرحمن أبو دجين، بحضور المساعد لشؤون تعليم البنين محمد البشر، وثمن له مبادرة الجمعية بتخصيص 180 ألف ريال لتأمين أجهزة ذكية لبعض طلاب وطالبات مدارس ليلى.

وقالت جمعية الأفلاج الخيرية في تغريدة لها مساء أمس على تويتر: "مجلس إدارة جمعية الأفلاج الخيرية يوافق على صرف مبلغ 180 ألف ريال للمساهمة في مبادرة "جهازي مدرستي" لدعم أبناء وبنات الأسر المستفيدة من الجمعية في شراء أجهزة ذكية لمتابعة دروسهم وتأمين بعض الأجهزة لطلاب وطالبات المدارس في الأفلاج وذلك بالتنسيق مع مسؤولي التعليم في الأفلاج".

إدارة تعليم الأفلاج جمعية الأفلاج الخيرية